В Великобритании рассказали об уничтожении элитных войск ВСУ после удара ВС России

Telegraph: После удара ВС России уничтожена элитная группа операторов БПЛА ВСУ

После удара Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожена элитная группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание приводит слова украинского журналиста Дмитрия Святненко о том, что на плацу собрали лучших летчиков и пехотинцев 35-й бригады ВСУ для награждения. Среди военнослужащих был брат Святненко.

«Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась», — приводит газета слова украинского журналиста.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике ВСУ в Одессе. По его словам, украинские спецслужбы пытаются скрыть масштабы повреждений и изымают связанные с операцией материалы.