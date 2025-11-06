В российском городе забил коммунальный гейзер

Во Владивостоке забил коммунальный гейзер

Во Владивостоке разразился коммунальный гейзер. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Гейзер забил на улице Адмирала Горшкова. Порыв возник на линии водопровода диаметром 500 миллиметров. Виновником аварии называют коммунальщиков — целостность трубы, управляя экскаватором, мог нарушить рабочий. По словам жильцов ближайших домов, течь трубы начали еще ночью, вероятно, из-за повышенного давления. В результате коммунального порыва без воды остались сотни жителей микрорайона Снеговая Падь. На участке проводятся ремонтные работы, трубу обещают залатать до восьми часов вечера.

Ранее в долину гейзеров превратились подмосковные Химки. Из-за аварии на теплотрассе кипяток хлынул в городскую реку, из-за чего улицы затянуло паром. В жилых домах отключили отопление и горячую воду.