Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 6 ноября 2025Экономика

В российском городе забил коммунальный гейзер

Во Владивостоке забил коммунальный гейзер
Виктория Клабукова

Во Владивостоке разразился коммунальный гейзер. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Гейзер забил на улице Адмирала Горшкова. Порыв возник на линии водопровода диаметром 500 миллиметров. Виновником аварии называют коммунальщиков — целостность трубы, управляя экскаватором, мог нарушить рабочий. По словам жильцов ближайших домов, течь трубы начали еще ночью, вероятно, из-за повышенного давления. В результате коммунального порыва без воды остались сотни жителей микрорайона Снеговая Падь. На участке проводятся ремонтные работы, трубу обещают залатать до восьми часов вечера.

Ранее в долину гейзеров превратились подмосковные Химки. Из-за аварии на теплотрассе кипяток хлынул в городскую реку, из-за чего улицы затянуло паром. В жилых домах отключили отопление и горячую воду.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Открыт эффективный способ лечения переломов позвоночника

    Главы Rolex и Cartier не смогли уговорить Трампа снизить пошлины на импорт из Швейцарии

    Назван фаворит матча Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом»

    В Конгрессе захотели запретить Трампу нападать на Венесуэлу

    Россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне

    На Украине решили временно не демонтировать памятник Пушкину

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости