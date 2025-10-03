Экономика
13:34, 3 октября 2025Экономика

Подмосковный город превратился в «долину гейзеров»

Shot: Подмосковные Химки окутал пар из-за прорыва кипятка
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Подмосковные Химки превратились в «долину гейзеров» из-за коммунальной аварии. Кипяток попал в реку, и город окутал пар, пишет Telegram-канал «Shot проверка».

Причиной возникновения клубов пара местные жители называют аварию на теплотрассе. Там случился прорыв горячей воды. Потоки хлынули в реку — температура воды достигла 30 градусов.

При этом в многоквартирных домах отопления и горячей воды нет. Жильцы рассказали, что прорыв трубы с кипятком случается не впервые. Специалисты прибыли на место аварии и приступили к восстановительным работам.

Ранее кипятком залило улицу Совхозную и ближайшие дворы в Левобережном районе Химок. В результате прорыва теплотрассы в районе забил настоящий гейзер, а округу заволокло паром. Столб пара поднялся на высоту двадцатого этажа. К 11 часам утечка воды была приостановлена, отчитались в администрации городского округа.

