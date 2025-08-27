В Подмосковье забил коммунальный гейзер

В Химках из-за прорыва теплотрассы улицу залило кипятком

В подмосковных Химках улица превратилась в парящий бассейн. О коммунальной аварии сообщает Telegram-канал «112».

Кипятком залило улицу Совхозную и ближайшие дворы в Левобережном районе города. В результаты прорыва теплотрассы в районе забил настоящий гейзер, а округу заволокло паром. Столб пара поднялся на высоту двадцатого этажа. К 11 часам утечка воды была приостановлена, отчитались в администрации городского округа. Сейчас специалисты ищут поврежденный участок коммуникаций. Территория ограждена в целях безопасности.

На фоне прорыва власти напомнили о проведении испытаний теплосетей на территории Левобережного района. Изначально работы намечались до 28 августа. Испытания осуществляются при температуре в 145 градусов. В пресс-службе уточнили, что информация о начале технических работ была заблаговременно размещена в домовых чатах микрорайона.

Ранее кипятком залило один из дворов во Владивостоке. Горячая вода начала литься из переполненных колодцев. Аварийные службы игнорировали звонки местных жителей до тех пор, пока они не пригрозили обратиться в правоохранительные органы. Потоп продолжался на протяжении десяти часов.