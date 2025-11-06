Среда обитания
Водонаева собралась просить бога о деньгах на ремонт новой квартиры

Водонаева показала вид из своей новой квартиры в Геленджике
Александра Качан (Редактор)

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева показала вид из своей новой квартиры в Геленджике и заявила, что будет молиться о деньгах на оформление жилья. Звезда опубликовала видео в Telegram-канале.

«Наконец-то посмотрела свою квартиру, которая находится буквально в облаках. Теперь осталось молиться Господу Богу, чтобы послал мне денег на ее ремонт», — написала Водонаева. Она назвала вид на город, который открывается с просторного балкона, фантастическим и отметила, что довольна приобретением.

Ранее Водонаева пожаловалась, что получила миллионный счет на оплату услуг ЖКХ в московских квартирах. По ее словам, в платежке указано, что за сентябрь она оказалась должна коммунальщикам почти 1,79 миллиона рублей за две квартиры.

