Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

Военкор Коц: ВС России продолжают развивать наступление в районе Красноармейска

Российские бойцы продолжают развивать наступление в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

«Ресурсы противника продолжают ныть: "…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…"», — отметил журналист.

По словам военкора, украинская сторона описывает складывающуюся обстановку как критическую.

Ранее агентство Reuters написало, что ВСУ не хватает солдат, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске. Так, дефицит личного состава в рядах украинской армии называют ключевой проблемой.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ массово сдались в плен под Красноармейском, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.

Ранее украинский ресурс DeepState признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске. По данным аналитиков, ВС России постепенно поглощает город.