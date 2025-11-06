Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

Российские бойцы продолжают развивать наступление в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.
«Ресурсы противника продолжают ныть: "…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…"», — отметил журналист.
По словам военкора, украинская сторона описывает складывающуюся обстановку как критическую.
Ранее агентство Reuters написало, что ВСУ не хватает солдат, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске. Так, дефицит личного состава в рядах украинской армии называют ключевой проблемой.
До этого стало известно, что бойцы ВСУ массово сдались в плен под Красноармейском, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.
Ранее украинский ресурс DeepState признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске. По данным аналитиков, ВС России постепенно поглощает город.