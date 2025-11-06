Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:42, 6 ноября 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

Военкор Коц: ВС России продолжают развивать наступление в районе Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские бойцы продолжают развивать наступление в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

«Ресурсы противника продолжают ныть: "…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…"», — отметил журналист.

По словам военкора, украинская сторона описывает складывающуюся обстановку как критическую.

Ранее агентство Reuters написало, что ВСУ не хватает солдат, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске. Так, дефицит личного состава в рядах украинской армии называют ключевой проблемой.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ массово сдались в плен под Красноармейском, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.

Ранее украинский ресурс DeepState признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске. По данным аналитиков, ВС России постепенно поглощает город.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости