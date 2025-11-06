Бывший СССР
ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой людей

ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой людей в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские войска привлекают на удержание позиций личный состав инженерных подразделений. Так, в Сумскую область переброшена 26-я отдельная днепровская путевосстановительная бригада, сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали строительство линий обороны в Сумской области в связи с наступлением армии России. Вместе с тем украинское командование начало перебрасывать на данный участок фронта резервы.

До этого сообщалось, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка. Причиной этого стали «мясные штурмы» в Сумской области.

