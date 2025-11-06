Силовые структуры
19:50, 6 ноября 2025

Выписавшегося из больницы россиянина признали дезертиром

Вологодский суд дал 6 лет дезертиру, который не вернулся в часть из больницы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вологодский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы 34-летнего местного жителя за дезертирство в период мобилизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным по статье 338 УК РФ («Дезертирство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что 1 февраля 2024 года мужчина выписался из больницы, однако не вернулся в войсковую часть, а уехал в Череповец, где проживал до призыва. 1 июля его задержала полиция.

На суде он частично признал вину, пояснив, что собирался вернуться на службу после окончания лечения.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд дал шесть лет колонии военнослужащему, пригрозившему взорвать поезд.

