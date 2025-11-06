Бывший СССР
Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине

Зеленский: ВС России нанесли удары по инфраструктуре и энергетике Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре и энергетике Украины. Об этом написал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Россияне атаковали дронами наши города — всего 135 ударных беспилотников. (...) Цели — наша критическая инфраструктура», — написал Зеленский.

По его словам, в Каменском была повреждена инфраструктура железной дороги, удары наносились и по Сумской, Харьковской и Черниговской областям.

Ранее глава военной администрации Харьковской области (ОВА) Олег Синегубов заявил, что железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе получила повреждения вследствие удара.

