19:24, 6 ноября 2025Из жизни

Женщина украла весь кофе из офиса в первый рабочий день

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Новую сотрудницу уволили на второй рабочий день из-за любви к кофе. Об этом анонимно рассказала ее коллега на форуме Reddit.

По словам женщины, поначалу новая работница не вызывала никаких подозрений. В середине первого рабочего дня она зашла в комнату отдыха и заметила у кофеварки два больших пакета с немолотым кофе. Как рассказывает пользователь, женщина спросила у коллег, чьи они. Ей объяснили, что их могут брать все: компания бесплатно обеспечивает работников кофе.

К концу рабочего дня сотрудники компании заметили, что пакеты с кофе исчезли. Оказалось, что женщина их украла. Пользовательница предположила, что она сделала это без злого умысла, неверно поняв объяснение коллег. Тем не менее на следующий день ее вызвали к руководителю и уволили.

Ранее сообщалось, что заводской рабочий украл с производства в Швейцарии два килограмма золота, спрятав его в волосах. Таким образом он выносил самородки в течение года.

