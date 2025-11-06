Женщина украла весь кофе из офиса в первый рабочий день

Новую сотрудницу уволили на второй рабочий день из-за любви к кофе. Об этом анонимно рассказала ее коллега на форуме Reddit.

По словам женщины, поначалу новая работница не вызывала никаких подозрений. В середине первого рабочего дня она зашла в комнату отдыха и заметила у кофеварки два больших пакета с немолотым кофе. Как рассказывает пользователь, женщина спросила у коллег, чьи они. Ей объяснили, что их могут брать все: компания бесплатно обеспечивает работников кофе.

К концу рабочего дня сотрудники компании заметили, что пакеты с кофе исчезли. Оказалось, что женщина их украла. Пользовательница предположила, что она сделала это без злого умысла, неверно поняв объяснение коллег. Тем не менее на следующий день ее вызвали к руководителю и уволили.

