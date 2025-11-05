Журналисты узнали пароли к системам безопасности Лувра и поразились их примитивности

Французские журналисты-расследователи указали на существенные недостатки в системе безопасности Лувра, ограбленного 19 октября. Об этом пишет газета Libération.

Благодаря конфиденциальным документам журналисты узнали, что в 2014 году Агентство национальной кибербезопасности Франции (ANSSI) проверяло безопасность музея по просьбе его руководства. Тогда сотрудники ANSSI отметили примитивность используемых для защиты Лувра паролей. Для доступа к системе видеонаблюдения музея достаточно было ввести его название — LOUVRE. Кодом доступа к программному обеспечению Thales было слово THALES.

Кроме того, ANSSI обратило внимание, что безопасность Лувра обеспечивали устаревшие программы. Компьютеры в музее были оснащены Windows 2000. Остается неизвестным, изменилось ли что-то в системах безопасности Лувра с 2014 года. Тем не менее журналисты подчеркнули, что через три года после аудита музей снова обвинили в халатном отношении к защитным системам.

По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, директор Лувра еще в 2021 году просила власти усилить охрану музея. Она объясняла, что в музее сложно обеспечивать безопасность из-за большого количества посетителей и нехватки работников.

Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники вынесли из музея драгоценности из коллекции всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трех подозреваемых в ограблении Лувра отпустили.