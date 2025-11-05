Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:46, 5 ноября 2025Из жизни

Журналисты узнали пароли к системам безопасности Лувра и поразились их примитивности

Libération: В системах безопасности Лувра использовали примитивные пароли
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sabine Glaubitz / Globallookpress.com

Французские журналисты-расследователи указали на существенные недостатки в системе безопасности Лувра, ограбленного 19 октября. Об этом пишет газета Libération.

Благодаря конфиденциальным документам журналисты узнали, что в 2014 году Агентство национальной кибербезопасности Франции (ANSSI) проверяло безопасность музея по просьбе его руководства. Тогда сотрудники ANSSI отметили примитивность используемых для защиты Лувра паролей. Для доступа к системе видеонаблюдения музея достаточно было ввести его название — LOUVRE. Кодом доступа к программному обеспечению Thales было слово THALES.

Кроме того, ANSSI обратило внимание, что безопасность Лувра обеспечивали устаревшие программы. Компьютеры в музее были оснащены Windows 2000. Остается неизвестным, изменилось ли что-то в системах безопасности Лувра с 2014 года. Тем не менее журналисты подчеркнули, что через три года после аудита музей снова обвинили в халатном отношении к защитным системам.

Материалы по теме:
«Что-то все же упустили» Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
«Что-то все же упустили»Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
23 февраля 2020
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
20 октября 2025

По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, директор Лувра еще в 2021 году просила власти усилить охрану музея. Она объясняла, что в музее сложно обеспечивать безопасность из-за большого количества посетителей и нехватки работников.

Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники вынесли из музея драгоценности из коллекции всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трех подозреваемых в ограблении Лувра отпустили.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    МакSим встретилась со сделавшим татуировку с ее портретом фанатом

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости