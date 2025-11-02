Мир
00:17, 2 ноября 2025

Трех подозреваемых в ограблении Лувра отпустили

Le Parisien: Полиция отпустила трех подозреваемых в ограблении Лувра
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Из-под стражи освобождены три человека, попавшие под подозрения правоохранителей в связи с ограблением Лувра. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

По данным издания, эти люди были в окружении 37-летнего мужчины и его 38-летней спутницы, которые стали обвинениями по делу об ограблении музея. Стражи порядка ранее уже брали в оборот задержанного, поскольку он был причастен к другим кражам. Его следы ДНК нашли на месте ограбления Лувра.

При этом спутницы мужчины в момент ограбления не было на месте. Как уточняется, полицейские обнаружили ее ДНК на подъемнике, которым воспользовались преступники.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр, украв драгоценности из коллекции Наполеона. У злоумышленников ушло на ограбление всего семь минут. Стоимость похищенных украшений оценивают в 88 миллионов евро.

1 ноября газета Spiegel писала, что таинственный детектив с фото у Лувра оказался 15-летним школьником. Он вместе с матерью решил посетить музей в день, когда случилось ограбление.

