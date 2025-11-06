Москвичам назвали сроки наступления зимы

Синоптик Позднякова: Метеозима в Москву может прийти во второй половине ноября

Метеорологическая зима подступает к столице. Свой прогноз агентству городских новостей «Москва» огласила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, зимняя погода может установиться в Москве во второй половине ноября. Позднякова советует ориентироваться на экватор месяца — в середине ноября температура в мегаполисе станет слабоотрицательной. В дневные часы столбики термометров еще будут держаться выше нулевой отметки, не поднимаясь выше трех градусов тепла. Однако ночью температура опустится до минус четырех градусов. «Все модели говорят о том, что вторая половина ноября будет похожа на зимний вариант погоды», — подчеркнула метеоролог.

Первый снег в столице может выпасть уже на следующей неделе. По прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, снегопад ожидается 11 ноября. Строят метеорологи и догадки насчет того, какой окажется предстоящая зима. Как полагает Ильин, грядущая зима будет снежной и морозной, однако холода будут регулярно сменяться периодами оттепели.