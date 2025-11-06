Культура
14:28, 6 ноября 2025Культура

Звезда «Деффчонок» заявила о беременности четвертым ребенком

Звезда «Деффчонок» Галина Боб объявила, что ждет четвертого ребенка
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актриса Галина Боб, известная по роли в сериале «Деффчонки», сообщила о том, что ждет ребенка. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Галина опубликовала видео с гендер-пати, в котором раскрыла пол будущего малыша: у нее будет дочь. Известно, что Боб находится в браке с режиссером Сергеем Корягиным, с которым познакомилась на съемках «Деффчонок». У супругов трое общих детей: десятилетний Лев, восьмилетний Андрей и четырехлетняя Маргарита.

Она моложе своего супруга на 18 лет и не скрывает, что у них завязался служебный роман, а через три года они официально зарегистрировали отношения.

Ранее стало известно, что поклонников смутил живот беременной актрисы Агаты Муцениеце. Подписчики артистки выразили мнение, что он выглядит как накладной.

