Звезда «Деффчонок» заявила о беременности четвертым ребенком

Звезда «Деффчонок» Галина Боб объявила, что ждет четвертого ребенка

Актриса Галина Боб, известная по роли в сериале «Деффчонки», сообщила о том, что ждет ребенка. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Галина опубликовала видео с гендер-пати, в котором раскрыла пол будущего малыша: у нее будет дочь. Известно, что Боб находится в браке с режиссером Сергеем Корягиным, с которым познакомилась на съемках «Деффчонок». У супругов трое общих детей: десятилетний Лев, восьмилетний Андрей и четырехлетняя Маргарита.

Она моложе своего супруга на 18 лет и не скрывает, что у них завязался служебный роман, а через три года они официально зарегистрировали отношения.

