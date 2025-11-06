Звезда «Очень странных дел» объяснила решение не показывать лицо дочери

Актриса Милли Бобби Браун заявила, что не раскроет личность приемной дочери

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», рассказала, почему приняла решение не раскрывать личность приемной дочери. Ее цитирует Vogue.

«Для меня очень важно защитить ее и ее историю, пока она не станет достаточно взрослой, чтобы однажды рассказать ее сама», — отметила актриса, добавив, что она не в праве намеренно выставлять ребенка на всеобщее обозрение.

«Если однажды она захочет поделиться своей личностью с миром, как когда-то сделала я, — мы будем только поддерживать ее», — заключила звезда «Очень странных дел», уточнив, что они с мужем, сыном Джона Бонджови Джейком, не планируют раскрывать даже имя дочери.

Ранее стало известно, что Милли Бобби Браун с супругом решили взять под опеку девочку.

