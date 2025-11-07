ВС России взяли под контроль большую часть Волчанска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль большую часть Волчанска Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики смогли освободить еще несколько десятков зданий в Волчанске», — передает канал слова своего источника. Он добавил, что значительное продвижение ВС России есть и на левом берегу реки Волчьей.

Подразделения ВС России, как отмечается, смогли поднять российский триколор на юге города.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют около 20 процентов Волчанска Харьковской области. По его словам, украинские военные тем не менее проводят контратаки и оказывают сопротивление.