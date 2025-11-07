Бывший «ангел» Victoria's Secret в шубе оголила тело

Шведская модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в меховой шубе кремового оттенка, которая оголила ее тело. При этом звезда продемонстрировала ноги и зону декольте.

Помимо этого, она надела туфли на каблуках и распустила завитые в локоны светлые волосы. Образ завершил мейкап в нейтральных оттенках и маникюр с красным лаком.

