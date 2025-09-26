Ценности
04:01, 26 сентября 2025

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Шведская модель Эльза Хоск снялась в красном облегающем платье без бюстгальтера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре в красном облегающем платье длины миди с кейпом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, звезда надела удлиненные кожаные перчатки и золотые браслеты поверх них. Образ знаменитости завершила собранная укладка и массивные серьги.

Ранее в сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде. Модель Эльза Хоск предстала на размещенном черно-белом снимке, лежа на диване в кружевном платье.

