12:31, 22 сентября 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде

Шведская модель Эльза Хоск снялась в прозрачном платье из кружева
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carlydame / @michaelaseewald_v24

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом снимке, лежа на диване в кружевном платье. Звезда расстегнула изделие, которое частично оголило ее тело.

При этом Хоск отказалась от бюстгальтера. Ее образ завершила укладка с завитыми в кудри светлыми волосами. Данная съемка была осуществлена для Vogue Czechoslovakia.

Ранее в сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа. Знаменитость предстала лежащей на медицинской кушетке в кабинете косметолога.

    Все новости