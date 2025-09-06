Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога

Шведская модель Эльза Хоск показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила ролик, на котором предстала лежащей на медицинской кушетке в кабинете у косметолога. Она была одета в полосатую футболку.

При этом звезда была без макияжа, демонстрируя лицо с мелкими пигментными пятнами и высыпаниями. На кадрах специалистка выполняла для нее уходовые процедуры.

Ранее в сентябре Эльза Хоск снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Она предстала на новом снимке в ультракоротком вязаном белом комбинезоне, который она расстегнула, демонстрируя глубокое декольте.