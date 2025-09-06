Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:37, 6 сентября 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога

Шведская модель Эльза Хоск показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога
Екатерина Ештокина

Кадр: @hoskelsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила ролик, на котором предстала лежащей на медицинской кушетке в кабинете у косметолога. Она была одета в полосатую футболку.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

При этом звезда была без макияжа, демонстрируя лицо с мелкими пигментными пятнами и высыпаниями. На кадрах специалистка выполняла для нее уходовые процедуры.

Ранее в сентябре Эльза Хоск снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Она предстала на новом снимке в ультракоротком вязаном белом комбинезоне, который она расстегнула, демонстрируя глубокое декольте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае потребовали удалить один диалог Путина и Си Цзиньпина

    В России назвали одну из самых распространенных киберугроз

    На Украине рассказали об экспериментах Российской армии с дронами

    Бывший министр обороны Украины назвал смысл продолжения боевых действий

    Путин наградил оперировавших во время землетрясения российских медиков

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога

    Депутат Рады рассказал об отношении украинцев к Москве

    Стало известно о наличии на Украине планов на случай ухода Зеленского

    Песков рассказал о прозрачности переписок для спецслужб

    На Украине запланировали разместить контингент «коалиции желающих» до завершения конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости