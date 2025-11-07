Бывший сотрудник ФСИН взял в сообщники сожительницу и погорел

Под Калининградом экс-сотруднику ФСИН дали 8,5 года из-за взятки от осужденного

Под Калининградом бывший сотрудник управления ФСИН по региону получил 8,5 года лишения свободы из-за взятки от осужденного. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Калининградском областном суде.

Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег и иного имущества, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере»). Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 7,5 миллиона рублей.

Как установил суд, преступная деятельность фигуранта вскрылась в апреле этого года. Тогда он являлся заместителем начальника отдела режима и надзора. Мужчина узнал, что один заключенный передал другим запрещенные предметы, такие как электронные карты для доступа в различные части зданий, расположенных на территории колонии, нарушив таким образом правила внутреннего распорядка. При этом правоохранитель знал, что у заключенного есть обеспеченные родственники, владеющие автосалоном. Он потребовал у осужденного деньги и автомобиль марки Geely Atlas на общую сумму 2,5 миллиона рублей. За это он пообещал не привлекать заключенного к дисциплинарной ответственности и перевести его в колонию-поселение, а также разрешить ему пользоваться мобильным телефоном. Осужденный рассказал обо всем руководству колонии. Все остальные действия проходили под контролем правоохранителей.

По данным следствия, 16 апреля сожительница сотрудника ФСИН получила от брата заключенного 500 тысяч рублей в качестве первой части от общей суммы. С этими деньгами она села в автомобиль к фигуранту. В этот момент они оба были задержаны сотрудниками ОСБ УФСИН России по региону.

