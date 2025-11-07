Депутат Рады помечтал о сроках прекращения огня на Украине

Бужанский сообщил, что надеется на прекращение огня на Украине в конце ноября

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский сообщил, что надеется на скорое прекращение огня на Украине. Об этом он заявил в интервью Telegraf.

«Я по-прежнему надеюсь на это. Мне хотелось бы верить, что в конце ноября, в декабре, удастся, по крайней мере, добиться прекращения огня», — передает издание слова парламентария.

При этом он подчеркнул, что в публичном поле в настоящее время наблюдается полная остановка переговоров по Украине.

Ранее в Кремле объяснили паузу в урегулировании конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, данный процесс тормозит Киев.