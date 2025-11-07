В Кремле объяснили паузу в урегулировании конфликта на Украине

Песков: Киев тормозит процесс урегулирования конфликта на Украине

Киев тормозит процесс урегулирования конфликта на Украине своим нежеланием идти по политико-дипломатическому пути. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что представители европейских стран провоцируют украинские власти на продолжение боевых действий, что также сказывается на процессе мирного урегулирования.

«Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования — эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий», — заявил пресс-секретарь президента России, комментируя заявление спецпосланника президента США Стива Утикоффа о том, что урегулирование конфликта усложняется недоверием между сторонами.

Ранее Уиткофф заявил, что Москва и Киев не доверяют друг другу. При этом он подчеркнул, что с подобным Вашингтон сталкивается не в первый раз, напомнив, что похожие проблемы наблюдались в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС.