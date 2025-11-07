Бывший СССР
Российский военный в одиночку отбил атаку украинских диверсантов

Минобороны РФ: Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку украинских диверсантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Евгений Затонский в ходе боевого дежурства обнаружил и в одиночку отразил атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, военный охранял замаскированные опорные пункты вблизи линии боевого соприкосновения, когда заметил скрытное перемещение украинских сил. Затонский доложил командованию и вступил в бой с диверсантами.

В министерстве отметили, что благодаря грамотной смене позиций и точному огню ему удалось нанести значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее на константиновском направлении ФСБ уничтожила две диверсионные группы ВСУ.

