Российский военный в одиночку отбил атаку украинских диверсантов

Минобороны РФ: Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку украинских диверсантов

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Евгений Затонский в ходе боевого дежурства обнаружил и в одиночку отразил атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, военный охранял замаскированные опорные пункты вблизи линии боевого соприкосновения, когда заметил скрытное перемещение украинских сил. Затонский доложил командованию и вступил в бой с диверсантами.

В министерстве отметили, что благодаря грамотной смене позиций и точному огню ему удалось нанести значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее на константиновском направлении ФСБ уничтожила две диверсионные группы ВСУ.