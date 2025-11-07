Культура
19:08, 7 ноября 2025

Джеймс Макэвой умер на съемках в США

Техник Джеймс Траппер Макэвой погиб во время съемок независимого фильма ужасов
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Tama / Getty Images

В США во время съемок погиб известный оператор и техник Джеймс Траппер Макэвой. Об этом сообщает издание People.

По информации источника, трагедия случилась во время работы над проектом «Kill Me Now», где Макэвой занимался сценическим такелажем — тросами, кранами и другим воздушным оборудованием. Полиция Нового Орлеана сообщила, что мужчину ударило током после столкновения с линией электропередач.

Джеймс Траппер Макэвой работал над фильмами «Мгла», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Иллюзия обмана». Он был членом профсоюза, который объединял технический персонал кино-и телестудий.

Ранее стало известно, что в возрасте 89 лет умерла американская актриса Дайан Лэдд, наиболее известная широкому зрителю по роли Фло в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет».

