Фицо рассказал о конфликте с Еврокомиссией

Фицо: Словакии предстоит конфликт с Еврокомиссией из-за поправок в Конституцию

Словакии назревает конфликт с Еврокомиссией из-за внесения поправок в Конституцию страны, закрепляющих верховенство национального права над европейским. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает издание SME.

«Мы с нетерпением ждем этого конфликта. Я не могу представить, чтобы какая-то международная организация могла указывать нам, сколько должно быть полов и кто может вступать в брак, а кто не может. Это чисто национальный вопрос, это очень важный вопрос национальной идентичности», — отметил Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что стране необходимо защищать национальную идентичность и традиции, иначе она рискует быть «поглощенной» Евросоюзом. По словам Фицо, в Конституции должно быть четко прописано, где будет применяться национальное законодательство, а где — европейское.

Ранее власти Нидерландов захотели лишить Словакию права голоса в ЕС за признание двух полов в обновленной Конституции.