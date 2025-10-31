Словакию захотели лишить права голоса за признание двух полов

Нидерланды захотели лишить Словакию права голоса в ЕС за признание двух полов

Власти Нидерландов захотели лишить Словакию права голоса в Европейском союзе (ЕС) за признание двух полов в обновленной конституции. Об этом сообщает издание Vsquare.

«Правительство Нидерландов всерьез рассматривает возможность инициирования процедуры в соответствии со статьей 7 в отношении Словакии в связи с недавними изменениями в ее конституции», — пишет портал.

Голландский парламент утверждает, что тем самым словацкие власти нарушают европейское законодательства и права ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Словакии из-за введенного запрета на импорт зерна из Украины.