Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 31 октября 2025Мир

Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

ЕК не исключила судебного иска против Венгрии, Словакии и Польши из-за Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) не исключила возможности подачи судебного иска против трех стран Европейского союза (ЕС) — Венгрии, Словакии и Польши — из-за запрета на импорт зерна из Украины. Об этом сообщает Politico.

Издание утверждает, что ограничения на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции нарушают правила единого рынка ЕС, которые запрещают национальные торговые барьеры.

Отмечается, что решение этих стран показывает, насколько напряженными в политическом плане стали торговые отношения ЕС с Украиной, поскольку столицы объединения бросают вызов Брюсселю, требуя, чтобы он не ставил интересы Киева выше интересов государств-членов в вопросах соблюдения торгового соглашения.

Заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Улоф Гилл заявил, что ЕК не видит оснований для сохранения этих мер со стороны Венгрии, Словакии и Польши. «Рассматриваются все варианты», — ответил он на вопрос, исключила ли ЕК возможность подачи судебного иска против этих стран.

Ранее стало известно о желании Венгрии создать в Евросоюзе альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Уточняется, что венгерский премьер Виктор Орбан хочет объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Россиянам предложили платить за проезд танцами

    Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости