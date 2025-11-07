Губернатор ответил на вопрос о наказании от помощника Путина за увольнение с матом

Федорищев заявил, что не обсуждал матерное увольнение на заседании с Дюминым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не обсуждал на заседании с помощником президента России Алексеем Дюминым тему с матерным увольнением подчиненного, экс-главы Кинельского района Юрия Жидкова. Таким образом он ответил на вопрос о возможном наказании за бранные выражения, который задал ему журналист из Кремлевского пула Александр Юнашев. Подробнее беседа освещена в Telegram-канале репортера.

Федорищева спросили, не «прилетало» ли ему за увольнение с матом чиновника. Тот заметил, что в «периметр» вопросов, поднятых на встрече с помощником главы государства, скандальная тема не попадала.

Журналист поделился, что беседа с самарским главой получилась витиеватой, но добродушной. Юнашев отметил, что Федорищев сам хотел познакомиться и поговорить.

До этого сообщалось, что уволенный с матом в Самарской области чиновник Жидков официально покинул должность.

14 октября губернатор Федорищев обматерил подчиненного из-за памятного камня и отправил его в отставку.