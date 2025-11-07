Избиение девятилетней россиянки тремя прохожими около школы оказалось ее фантазией

74.RU: Избиение школьницы в Челябинске около школы оказалось ее фантазией

Избиение девятилетней школьницы в Челябинске тремя прохожими около школы, после которого возбудили уголовное дело, оказалось ее фантазией. Отец девочки принес публичные извинения в социальных сетях, сообщает 74.RU.

«Информация оказалась вымыслом ребенка (...) Прошу прощения за возникшую ситуацию», — написал отец школьницы.

Правда вскрылась после просмотра видео с камер видеонаблюдения, на которых не было зафиксировано ничего похожего на нападение. Как уточнили в полиции, девочку допросили повторно, после чего она призналась, что все выдумала.

«Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено», — заключили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что производство по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП) прекратят. Издание пишет, что аналогичная судьба, вероятно, ожидает ранее возбужденное Следственным комитетом уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных якобы подкараулили девочку на территории лицея, оттащили к забору и избили. Мать уверяла, что место, где все происходило, находится в слепой зоне камер.