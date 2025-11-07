Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 7 ноября 2025Россия

Избиение девятилетней россиянки тремя прохожими около школы оказалось ее фантазией

74.RU: Избиение школьницы в Челябинске около школы оказалось ее фантазией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Избиение девятилетней школьницы в Челябинске тремя прохожими около школы, после которого возбудили уголовное дело, оказалось ее фантазией. Отец девочки принес публичные извинения в социальных сетях, сообщает 74.RU.

«Информация оказалась вымыслом ребенка (...) Прошу прощения за возникшую ситуацию», — написал отец школьницы.

Правда вскрылась после просмотра видео с камер видеонаблюдения, на которых не было зафиксировано ничего похожего на нападение. Как уточнили в полиции, девочку допросили повторно, после чего она призналась, что все выдумала.

«Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено», — заключили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что производство по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП) прекратят. Издание пишет, что аналогичная судьба, вероятно, ожидает ранее возбужденное Следственным комитетом уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных якобы подкараулили девочку на территории лицея, оттащили к забору и избили. Мать уверяла, что место, где все происходило, находится в слепой зоне камер.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    В России отреагировали на решение Токаева назвать Трампа посланником свыше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости