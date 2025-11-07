Мир
15:36, 7 ноября 2025Мир

Каллас жестко высказалась о поездках россиян в ЕС

Каллас: Поездки в ЕС для россиян — не данность, а привилегия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Amel Emric / Reuters

Поездки в Европейский союз (ЕС) для россиян являются не данностью, а привилегией. Об этом заявила представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х.

«Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность», — отметила глава евродипломатии.

Она добавила, что Евросоюз принял решение об ужесточении визовых правил для граждан России якобы из-за продолжающихся «инцидентов с дронами и диверсий» на территории стран ЕС.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для граждан России. В связи с этим россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

