Китай нарастил закупки некоторых российских товаров

«Агроэкспорт»: Китай купил у России мороженой рыбы на 1,2 миллиарда долларов

За десять месяцев 2025 года поставки российской агропромышленной продукции в Китай выросли на 11 процентов в стоимостном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявил глава Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало ТАСС.

В общей сложности экспорт этих товаров оценили почти в шесть миллиардов долларов. В натуральном выражении экспорт продукции АПК достиг семи миллионов тонн. Это на два процента больше, чем в январе-октябре прошлого года.

Ильюшин подчеркнул, что особенно сильно выросли поставки мороженой рыбы. Они увеличились на 326 миллионов долларов, почти до 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, экспорт рапсового масла достиг около 1,1 миллиарда долларов (плюс 289 миллионов долларов), а гороха — 340 миллионов (плюс 163 миллиона долларов). Также на 111 миллионов выросли поставки семян льна. Их оценили в 202 миллиона долларов.

По прогнозам, дальневосточная рыба и икра в России продолжат дорожать, несмотря на рост вылова.