Ценам на дальневосточную рыбу и икру в России предсказали рост

Панченко: Цены на рыбу и икру в России продолжат расти несмотря на рост вылова

Цены на дальневосточную рыбу и икру в России продолжат расти несмотря на рост вылова. Подорожание предсказал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.ru.

По словам эксперта, рыба начала дорожать с начала лета, хотя путина увеличилась.

«Основная проблема, которую отмечает Банк России, и ассоциация рыбхозяйственных предприятий "Приморья" — это нехватка кадров. То есть нет людей, в прямом смысле слова», — пояснил он.

Сильнее всего в прибрежных регионах не хватает механиков, штурманов и электромехаников. Молодые люди не спешат выбирать морские профессии, предпочитая работу на берегу. Рыбопромышленные ассоциации неоднократно обращались за поддержкой, предлагая субсидировать занятость, но вопрос еще не удалось решить.

Еще одной причиной роста цен стали последствия июльских цунами у Курильских островов и Камчатки, из-за которых пострадали цеха, склады и оборудование одного из крупнейших перерабатывающих заводов. Несмотря на рост вылова, издержки производителей выросли в разы. За минувшие два года цены на рыбу и икру выросли на 20 и 30 процентов соответственно — такая тенденция, допустил Панченко, продлится до конца года. При этом перед новогодними праздниками может случиться еще скачок цен на 10-15 процентов.

По данным Росрыболовства, с начала года экспорт рыбы из России вырос на 15 процентов в денежном выражении. Как заявил руководитель ведомства Илья Шестаков, поставки за рубеж «прирастают в абсолютном выражении» год к году примерно на 5 процентов. В 2024-м экспорт рыбной продукции составил 1,9 миллиона тонн, достигнув 4,9 миллиарда долларов.