Король Карл III выставил на продажу свою картину

Король Великобритании Карл III начал продавать копии своей акварели

Британский монарх Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины, созданной в один из самых сложных периодов его жизни. Об этом сообщает People.

В рамках благотворительной программы Highgrove Gardens публике была представлена литография с изображением загородной резиденции короля. Литография была создана на основе оригинальной работы, которую Карл III собственноручно написал акварелью в 1995 году. Художественное произведение под названием «Хайгроув-Хаус — вид с луга с дикими цветами» теперь могут приобрести коллекционеры. Копии продают по 2,9 тысячи фунтов стерлингов (около 308,8 тысячи рублей). Все средства от продаж будут направлены в благотворительный фонд короля.

Особую символичность этой работе придает тот факт, что монарх создал ее в период кризиса отношений с принцессой Дианой — когда их брак был уже на грани распада. Именно в 1995 году супруга наследника престола дала знаменитое интервью программе «Панорама», где заявила: «В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно». Всего на продажу выставлено сто пронумерованных репродукций с личной подписью короля, что делает каждую из них коллекционным предметом.

В 2024 году картина кисти короля Карла III была продана с аукциона за 20,8 тысячи фунтов стерлингов. Акварельный набросок, на котором изображена гора Лохнагар, впервые показали в эфире «Би-би-си» во время телепередачи «Легенда Лохнагар» в 1993 году.