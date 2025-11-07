Силовые структуры
Криминальный авторитет Самарский ответит перед судом за вымогательство

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Криминальный авторитет Сергей Стокозуб, известный как Самарский, предстанет перед судом в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По версии следствия, статусом вора в законе неоднократно судимого Стокозуба наделили в июле 1997 года. Будучи руководителем организованной группы, он в феврале 2014 года вместе с подельниками угрозой применения насилия вымогал у гендиректора ООО «ЭлКом» два миллиона рублей и право пользования расчетным счетом юридического лица.

Также он участвовал в хищении двух машин общей стоимостью 800 тысяч рублей.

Свою вину Самарский не признал.

Его взяли в Подмосковье с двумя подельниками весной 2024 года. До этого 14 лет Стокозуб не попадался сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на бурную преступную деятельность, отмечает издание «Прайм Крайм».

