Лукашенко дал указания по ситуации на белорусско-литовской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания по ситуации на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер заслушал доклад председателя Госпогранкомитета республики Константина Молостова. Главной темой, по информации «Пула Первого», было закрытие границы между Белоруссией и Литвой.

«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — говорится в публикации.

В конце октября власти Литвы заявили о закрытии пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу до 30 ноября. Причиной этого стало проникновение на территорию страны метеозондов с контрабандой.