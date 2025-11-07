Экономика
15:11, 7 ноября 2025

Лукашенко сделал заявление о моторах

Лукашенко анонсировал развитие производства моторов в Белоруссии
Дмитрий Воронин

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Житковичского моторостроительного завода выступил с призывом о развитии отечественного производства моторов. По словам главы государства, которого цитирует БелТА, не дело, что производя все машины — от легковой до БЕЛАЗа, в Белоруссии «иногда ищут двигатели по всему миру».

«Надо свое производить. Цепляться за тех, у кого технологии есть, и развивать свое», — заявил Лукашенко. На заводе ему представили линейку продукции, в которой используются производимые предприятием комплектующие, включающую двигатели, дизель-генераторы, компрессорное оборудование, насосные установки.

Президенту также продемонстрировали необходимые в моторостроении детали, а также мотоциклетный двигатель в разборе, который используется на Мотовелозаводе в Минске. Как стало известно, сейчас ведется работа над тем, чтобы отливать все алюминиевые детали в Белоруссии, и в целом производить собственный двигатель. Лукашенко согласился, что надо, чтобы «сердце мотоцикла было белорусское», подчеркнув необходимость нормальной работы такой техники.

Накануне он также призвал граждан отказаться от люксовых брендов, чтобы поддержать национальных производителей. «Все от Gucci и Versace, все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги. Свое покупайте, нормально будете носить. Предлагайте, что надо сшить и так далее», — поделился белорусский лидер на церемонии открытия обновленного моста в Мозыре через реку Припять.

