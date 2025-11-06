Ценности
Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

Президент Белоруссии Лукашенко призвал жителей отказаться от Gucci и Versace
Екатерина Ештокина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей отказаться от Gucci и Versace. Соответствующий материал публикует агентство «БелТА».

Все от Gucci и Versace, все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги. Свое покупайте, нормально будете носить. Предлагайте, что надо сшить и так далее

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Глава государства подчеркнул, что местные предприятия не могут продать аналогичную продукцию, поскольку жители страны стремятся приобрести зарубежные товары. В то же время, по словам Лукашенко, изделия из Белоруссии востребованы, например, на ярмарках в России.

«К вечеру ничего нет. И люди стоят: "А чего белорусы привезли мало?". Сейчас уже на неделю [берут запас для торговли]. Идут фуры туда, везем, чтобы обеспечить людей. Люди с удовольствием покупают», — заявил он.

Ранее в ноябре Лукашенко попросил белорусов дать ему молоко и мясо. Он призвал жителей страны настроиться на хорошую работу. Белорусский президент добавил, что главное — это соблюдение дисциплины.

Свежая Россия
