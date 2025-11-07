Бывший СССР
Лукашенко взялся за топор

Лукашенко поучаствовал в чемпионате по колке дров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поучаствовал в чемпионате республики по колке дров. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных кадрах видно, как одетый в камуфляж глава государства берет в руки топор и рубит поленья. «Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, первый сегодня вечером… рубил два часа!» — утверждает канал.

Ранее Лукашенко попросил белорусов дать ему молоко и мясо, пообещав взамен решить военные вопросы. Он призвал жителей страны настроиться на хорошую работу. Белорусский президент добавил, что главное — это соблюдение дисциплины.

