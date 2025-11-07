Майор Мельченко: ВСУ близ Красного Лимана имеют все меньше опытных солдат

На передовой на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют все меньше опытных солдат. Об этом рассказал замкомандира по политической работе 31-го мотострелкового полка ВС РФ майор Александр Мельченко, передает ТАСС.

«Если в 2023 году нам попадались (...) в большем количестве военнослужащие, которые служили в ВСУ уже несколько лет или хотя бы с начала СВО, то в последнее время это уже мобилизованные», — рассказал майор.

По его словам, в ВСУ значительно снизился уровень профессионализма, а на передовой находятся только малоопытные мобилизованные, что способствует продвижению российских сил.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.