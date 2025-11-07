Бывший СССР
Майор раскрыл уровень качества украинских солдат на краснолиманском направлении

Майор Мельченко: ВСУ близ Красного Лимана имеют все меньше опытных солдат
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На передовой на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют все меньше опытных солдат. Об этом рассказал замкомандира по политической работе 31-го мотострелкового полка ВС РФ майор Александр Мельченко, передает ТАСС.

«Если в 2023 году нам попадались (...) в большем количестве военнослужащие, которые служили в ВСУ уже несколько лет или хотя бы с начала СВО, то в последнее время это уже мобилизованные», — рассказал майор.

По его словам, в ВСУ значительно снизился уровень профессионализма, а на передовой находятся только малоопытные мобилизованные, что способствует продвижению российских сил.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.

