На передовой на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют все меньше опытных солдат. Об этом рассказал замкомандира по политической работе 31-го мотострелкового полка ВС РФ майор Александр Мельченко, передает ТАСС.
«Если в 2023 году нам попадались (...) в большем количестве военнослужащие, которые служили в ВСУ уже несколько лет или хотя бы с начала СВО, то в последнее время это уже мобилизованные», — рассказал майор.
По его словам, в ВСУ значительно снизился уровень профессионализма, а на передовой находятся только малоопытные мобилизованные, что способствует продвижению российских сил.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.