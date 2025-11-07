Мэттью Макконахи вместе с женой снял трусы на камеру под действием коктейля

Актер Макконахи вместе с женой Алвес снялся в откровенном виде для рекламы

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в откровенном виде для рекламы своего алкогольного бренда Pantalones Organic Tequila. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

56-летний актер и его 42-летняя супруга запечатлены в лесу. Они держали в руках бокалы с алкогольными напитками. На них надеты джинсовая куртка, свитер и сапоги, выполненные в ковбойском стиле. Во время съемки под действием коктейлей знаменитости сняли трусы на камеру и начали выть на луну.

Поклонники с иронией оценили снимок пары. «Лучшее фото с женой», «Увидимся вечером на улице», «Очень смешно! Ребята, вы лучшие», «Вечеринка в полнолуние должна быть именно такой», «Спасибо за идею для вечера пятницы», — высказывались они в комментариях под публикацией.

