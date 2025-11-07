Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:10, 7 ноября 2025Ценности

Мэттью Макконахи вместе с женой снял трусы на камеру под действием коктейля

Актер Макконахи вместе с женой Алвес снялся в откровенном виде для рекламы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: pantalonestequila.com

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в откровенном виде для рекламы своего алкогольного бренда Pantalones Organic Tequila. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

56-летний актер и его 42-летняя супруга запечатлены в лесу. Они держали в руках бокалы с алкогольными напитками. На них надеты джинсовая куртка, свитер и сапоги, выполненные в ковбойском стиле. Во время съемки под действием коктейлей знаменитости сняли трусы на камеру и начали выть на луну.

Поклонники с иронией оценили снимок пары. «Лучшее фото с женой», «Увидимся вечером на улице», «Очень смешно! Ребята, вы лучшие», «Вечеринка в полнолуние должна быть именно такой», «Спасибо за идею для вечера пятницы», — высказывались они в комментариях под публикацией.

В октябре сын Мэтью Макконахи Леви Алвес раскрыл неожиданное наставление отца об уходе за телом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости