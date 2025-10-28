Ценности
20:10, 28 октября 2025

Сын Мэтью Макконахи раскрыл неожиданное наставление отца об уходе за телом

Актер Мэтью Макконахи научил сына Леви Алвес ценить гигиену тела
Мария Винар

Фото: Brent Perniac / Legion-Media

Сын американского актера и продюсера Мэтью Макконахи Леви Алвес раскрыл неожиданное наставление отца об уходе за телом. Соответствующее интервью публикует People.

Молодой человек признался, что отец научил его ценить гигиену. «Он научил меня всегда оставаться чистым. Это важно», — рассказал 17-летний наследник звезды «Интерстеллара».

Кроме того, Макконахи поделился с журналистами правилами ухода за лицом. «Только немного очищающего средства и увлажняющего крема», — заключил собеседник издания.

В феврале пользователи сети восхитились внешностью 15-летней дочери Мэтью Макконахи.

.
