Минобороны отчиталось об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты

Минобороны: За неделю нанесено семь групповых ударов по Украине

Минобороны РФ отчиталось об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Об этом говорится в сводке за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации в Telegram.

По данным военного ведомства, за неделю было нанесено семь групповых ударов. Их целями стали объекты украинской военной инфраструктуры.

В частности, российским высокоточным оружием были поражены объекты газо-энергетического комплекса Украины и транспортная инфраструктура, используемая для нужд ВСУ. Кроме того, целями ответных ударов стали украинские аэродромы, цеха сборки дронов и другие объекты, отметили в министерстве.

Также 7 ноября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Успеновка Запорожской области.