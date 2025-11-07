Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 7 ноября 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты

Минобороны: За неделю нанесено семь групповых ударов по Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Минобороны РФ отчиталось об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Об этом говорится в сводке за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации в Telegram.

По данным военного ведомства, за неделю было нанесено семь групповых ударов. Их целями стали объекты украинской военной инфраструктуры.

В частности, российским высокоточным оружием были поражены объекты газо-энергетического комплекса Украины и транспортная инфраструктура, используемая для нужд ВСУ. Кроме того, целями ответных ударов стали украинские аэродромы, цеха сборки дронов и другие объекты, отметили в министерстве.

Также 7 ноября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Успеновка Запорожской области.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    В России отреагировали на решение Токаева назвать Трампа посланником свыше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости