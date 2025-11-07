Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, пострадал мужчина

В результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел в Рыльском районе, противник ударил по молоковозу. «Пострадал 60-летний мужчина. [Он] получил осколочные ранения правого бедра и живота», — рассказал Хинштейн. Чиновник добавил, что пострадавшего госпитализировали.

Глава региона также отметил, что в Рыльске зафиксирована активизация беспилотников ВСУ, призвав местных жителей проявлять осторожность.

6 ноября ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске Костромской области. Тогда никто не пострадал.