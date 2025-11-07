Экономика
16:40, 7 ноября 2025Экономика

Мировые цены на продовольствие продолжили падать

ФАО: В мире подешевели зерновые, молоко, мясо и сахар
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен опустилось до 126,4 пункта, что на 1,6 процента ниже сентябрьских значений. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, средний Индекс цен на зерновые опустился на 1,3 процента относительно сентября и на 9,5 процента ниже октябрьских значений 2024 года. Пошли вниз мировые цены на все основные зерновые культуры. Для мяса снижение оценили в два процента относительно первого месяца осени. Динамику объяснили резким падением котировок свинины и мяса птицы. Однако говядина продолжила дорожать.

Что касается молочной продукции, то в ее случае среднее значение индекса снижается уже четвертый месяц подряд. В октябре оно составило 142,2 пункта, или на 3,4 процента меньше сентябрьского уровня. Котировки сливочного масла упали на 6,5 процента, сухого цельного молока — на шесть процентов, сухого обезжиренного молока — на четыре процента, а сыра — на полтора процента.

Индекс цен на сахар упал на 5,3 процента в месячном выражении.

Впрочем, по некоторым позициям наблюдается рост. Например, среднее значение Индекса цен на растительные масла в октябре увеличилось почти на процент и достигло своего самого высокого уровня с июля 2022 года. Такой рост объяснили повышением котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел.

Ранее сообщалось, что стоимость килограмма говядины в мире впервые преодолела отметку семь долларов. К такому развитию событий привели сложности у крупнейших производителей.

