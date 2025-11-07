Культура
Митя Фомин оказался под угрозой необычного штрафа

Митя Фомин заявил, что его могут оштрафовать за неоказание медицинской помощи
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Митя Фомин рассказал, что ему может грозить штраф. Его цитирует Пятый канал.

По образованию артист является врачом-педиатром, однако, по его словам, он вряд ли сможет оказать помощь, так как не работал по специальности.

«Я недавно с ужасом для себя узнал, что, если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла и нужна медицинская помощь, и если вы врач, но ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью о неоказании (статья 124 УК РФ). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность», — поделился подробностями певец.

Ранее Митя Фомин признался, что страдает от серьезной патологии конечности.

