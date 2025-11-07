Митя Фомин оказался под угрозой необычного штрафа

Митя Фомин заявил, что его могут оштрафовать за неоказание медицинской помощи

Российский певец Митя Фомин рассказал, что ему может грозить штраф. Его цитирует Пятый канал.

По образованию артист является врачом-педиатром, однако, по его словам, он вряд ли сможет оказать помощь, так как не работал по специальности.

«Я недавно с ужасом для себя узнал, что, если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла и нужна медицинская помощь, и если вы врач, но ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью о неоказании (статья 124 УК РФ). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность», — поделился подробностями певец.

