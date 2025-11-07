Многодетная мать перепутала дверь и была застрелена

В США уборщица перепутала адрес дома и была застрелена при попытке открыть дверь

В городе Уайтстаун в США 32-летняя Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес была застрелена, перепутав адрес дома, который пришла убирать. Об этом пишет People.

Трагедия произошла утром 5 ноября, когда женщина вместе с супругом приехала на работу. Она попыталась открыть ключом не ту дверь, когда раздался выстрел. Как утверждают родственники убитой, Мария упала в объятия мужа и скончалась на месте.

«Это несправедливо. Она просто пыталась заработать на хлеб для своей семьи», — высказался брат уборщицы. Отмечается, что женщина воспитывала четырех детей в возрасте от 1 до 17 лет.

