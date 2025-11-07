Интернет и СМИ
04:00, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Репортер получила выстрел в лицо и выжила

Репортер WGN-TV Винни Дортч получила пять огнестрельных ранений и выжила
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: WGN News / YouTube

Репортер американского телеканала WGN-TV Винни Дортч получила пять огнестрельных ранений и выжила. Об этом сообщает издание People.

Журналистка провожала дочь в школу, когда к ней внезапно подошел бывший возлюбленный Брайант Картер с пистолетом. Угрожая оружием, мужчина заставил ее сесть к нему в автомобиль.

Сначала Дортч села к нему в машину. Вскоре она выскочила из автомобиля и попыталась убежать, но злоумышленник догнал ее и выстрелил пять раз, в том числе один раз в лицо. Она потеряла сознание и очнулась через несколько дней в больнице. «Мне выстрелили прямо в рот — это самое больное, ведь это часть моей профессии. Я чувствую, будто у меня что-то отняли», — призналась репортер.

Само нападение произошло в октябре 2024 года, но рассказать о нем Дортч решила только недавно. Она заявила, что перед этим на протяжении нескольких лет подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны Картера. Журналистка выразила надежду на то, что ее история поможет другим жертвам домашнего насилия. «Я выжила и теперь хочу, чтобы другие знали: они тоже могут выжить», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что бывшую телеведущую Анджелин Мок арестовали в США за расправу над 80-летней матерью. Пожилую женщину обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями.

