17:05, 7 ноября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Шувалов: Выходные в Москве будут теплыми
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Суббота и воскресенье, 8 и 9 ноября, в Москве будут теплыми. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

Погода в эти дни окажется преимущественно облачной, но иногда будет выглядывать солнце, отметил синоптик. «Дожди могут быть очень локальными, разрозненными и непродолжительными. А температура по-прежнему будет близка к рекордным значениям и напомнит начало октября», — спрогнозировал Шувалов.

В субботу, 8 ноября, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, а в воскресенье — до плюс 6-8 градусов. Ночные температуры будут не сильно отличаться от этих значений, подчеркнул метеоролог.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 16-18 ноября Москву заметет снегом. Перед этим погода в столице приблизится к климатической норме.

