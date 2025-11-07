Москвичам рассказали об аномалии

Гидрометцентр: В ближайшие дни погодная аномалия сократится

В столице в ближайшие дни уменьшится температурная аномалия, предупредили синоптики Гидрометцентра.

Понижаться температура в Москве и области начнет в воскресенье, 9 ноября. В первой половине следующей недели положительная аномалия сократится до одного градуса.

Прохождение фронтального раздела северного циклона будет сопровождаться дождями в пятницу, 7 ноября, и ночью на субботу, 8 ноября. В субботу температура достигнет плюс 8-10 градусов в Москве и плюс 6-11 градусов в Подмосковье, ожидается облачность с прояснениями. В воскресенье осадков не ожидается, ночью температура опустится до отметок от 0 до плюс 5 градусов, днем в Москве воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, в области — до плюс 3-8 градусов.

В понедельник, 10 ноября, погода практически не изменится: днем станет прохладнее на один градус. Во вторник и среду, 11 и 12 ноября, возможны осадки, ночью температура может опуститься до небольшого минуса, а днем ожидается плюс 2-7 градусов. В четверг и пятницу, 13 и 14 ноября, тоже возможны небольшие осадки, но станет немного теплее: ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем плюс 3-8 градусов. На следующих выходных, 15 и 16 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, без значимых осадков, ночью — от 0 до плюс 5 градусов, днем плюс 4-9 градусов.

Норма средней суточной температуры в Москве на 13 ноября составляет 0 градусов, напомнили синоптики. На следующий день она будет уже отрицательной. При этом в столичный регион продолжится поступление теплых воздушных масс, поэтому во второй половине недели температура может начать расти снова.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что столицу заметет снегом во второй половине ноября.