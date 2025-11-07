Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 7 ноября 2025Экономика

Москвичам рассказали об аномалии

Гидрометцентр: В ближайшие дни погодная аномалия сократится
Мария Черкасова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В столице в ближайшие дни уменьшится температурная аномалия, предупредили синоптики Гидрометцентра.

Понижаться температура в Москве и области начнет в воскресенье, 9 ноября. В первой половине следующей недели положительная аномалия сократится до одного градуса.

Прохождение фронтального раздела северного циклона будет сопровождаться дождями в пятницу, 7 ноября, и ночью на субботу, 8 ноября. В субботу температура достигнет плюс 8-10 градусов в Москве и плюс 6-11 градусов в Подмосковье, ожидается облачность с прояснениями. В воскресенье осадков не ожидается, ночью температура опустится до отметок от 0 до плюс 5 градусов, днем в Москве воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, в области — до плюс 3-8 градусов.

Материалы по теме:
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025

В понедельник, 10 ноября, погода практически не изменится: днем станет прохладнее на один градус. Во вторник и среду, 11 и 12 ноября, возможны осадки, ночью температура может опуститься до небольшого минуса, а днем ожидается плюс 2-7 градусов. В четверг и пятницу, 13 и 14 ноября, тоже возможны небольшие осадки, но станет немного теплее: ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем плюс 3-8 градусов. На следующих выходных, 15 и 16 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, без значимых осадков, ночью — от 0 до плюс 5 градусов, днем плюс 4-9 градусов.

Норма средней суточной температуры в Москве на 13 ноября составляет 0 градусов, напомнили синоптики. На следующий день она будет уже отрицательной. При этом в столичный регион продолжится поступление теплых воздушных масс, поэтому во второй половине недели температура может начать расти снова.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что столицу заметет снегом во второй половине ноября.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости